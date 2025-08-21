Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza acerta venda de promessa da base ao Flamengo; veja detalhes

O rubro-negro carioca pagou R$ 800 mil para tirar Isaac Gomes, de 16 anos, do Fortaleza

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 16:11)
Jogada
Legenda: O jogador já está no Rio de Janeiro e já assinou contrato de 3 anos com sua nova equipe
Foto: João Moura / Fortaleza EC

O Fortaleza acertou a venda do atacante Isaac Gomes, de 16 anos, para o Flamengo. O clube carioca pagou R$ 800 mil por 70% dos direitos econômicos da promessa da base do Leão. A informação foi inicialmente veiculada pela página FlaZoeiro e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O jogador já está no Rio de Janeiro e já assinou contrato de 3 anos com sua nova equipe. Mônaco, da França, Palmeiras e Bahia demonstraram interesse pelo atleta, mas o coração rubro-negro do jovem carioca pesou na escolha.

Foto de Isaac Gomes
Legenda: Isaac ao lado de sua mãe Thayane Santos e de seu tio Matheus Gomes
Foto: Reprodução / Flamengo

Um detalhe curioso é que Isaac já jogou na escolinha do Flamengo, em Campina Grande, na Paraíba, e foi reprovado em dois testes no clube carioca quando era mais novo. Em 2017, o jovem, com apenas 7 anos, foi convidado para fazer um teste no futsal do time carioca.

Ele e a família passaram um mês no Rio de Janeiro, mas o menino não foi aprovado. Logo após, o garoto teve que sair da escolinha do Flamengo, porque a família, que morava em Junco do Seridó, cidade da Paraíba, não tinha condições de levá-lo para os treinos.

Foto de Isaac Gomes e sua mãe Thayane
Legenda: Um detalhe curioso é que Isaac já jogou na escolinha do Flamengo, em Campina Grande, na Paraíba
Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

Depois disso, um empresário o levou para Fortaleza, a fim de tentar a carreira de jogador em um novo ambiente. Foi aí que Isaac atuou e teve destaque pelo Tirol, time que tinha parceria com o Flamengo. Em 2022, o jovem foi convidado novamente para fazer um teste no clube carioca e, mais uma vez, não foi aprovado.

Isaac persistiu, foi para o Fortaleza e teve grande destaque nas categorias Sub-15 e Sub-16 do Tricolor. Esse destaque chamou a atenção do Flamengo e de outras equipes, fazendo com que seu clube de coração investisse na sua contratação.

Assuntos Relacionados
Foto da torcida do Fortaleza na Arena Castelão

Jogada

Fortaleza faz promoção de ingressos a partir de R$ 10 para jogo contra o Mirassol

Equipes se enfrentam no próximo domingo (24) pela Série A do Brasileirão

Daniel Farias Há 16 minutos
Foto de Bruno Pacheco, que se pronunciou sobre boatos de festas e reafirma foco no Fortaleza

Jogada

Bruno Pacheco se pronuncia sobre boatos de festas e reafirma foco no Fortaleza

Lateral publicou um comunicado oficial em postagem nas redes sociais

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Isaac Gomes

Jogada

Fortaleza acerta venda de promessa da base ao Flamengo; veja detalhes

O rubro-negro carioca pagou R$ 800 mil para tirar Isaac Gomes, de 16 anos, do Fortaleza

Samir de Carvalho* 21 de Agosto de 2025
Fortaleza anuncia a compra do volante Pablo Roberto por valor milionário

Jogada

Fortaleza anuncia a compra do volante Pablo Roberto por valor milionário

Pablo Roberto assinou contrato com o Fortaleza até 31 de dezembro de 2028

Daniel Farias 21 de Agosto de 2025
Foto do ex-Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, novo técnico do Santos

Jogada

Ex-Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do Santos

Treinador argentino irá comandar o atacante Neymar

Daniel Farias 21 de Agosto de 2025
Foto da torcida do Fortaleza, que bloqueou saída do Pici e conversou com Paiva e jogadores

Jogada

Torcida do Fortaleza bloqueia saída do Pici e conversa com Paiva e jogadores; veja vídeo

Fortaleza desembarcou nesta quarta após a eliminação para o Vélez na Libertadores

Daniel Farias 21 de Agosto de 2025