Fortaleza acerta venda de promessa da base ao Flamengo; veja detalhes

O Fortaleza acertou a venda do atacante Isaac Gomes, de 16 anos, para o Flamengo. O clube carioca pagou R$ 800 mil por 70% dos direitos econômicos da promessa da base do Leão. A informação foi inicialmente veiculada pela página FlaZoeiro e confirmada pelo Diário do Nordeste.



O jogador já está no Rio de Janeiro e já assinou contrato de 3 anos com sua nova equipe. Mônaco, da França, Palmeiras e Bahia demonstraram interesse pelo atleta, mas o coração rubro-negro do jovem carioca pesou na escolha.



Legenda: Isaac ao lado de sua mãe Thayane Santos e de seu tio Matheus Gomes Foto: Reprodução / Flamengo

Um detalhe curioso é que Isaac já jogou na escolinha do Flamengo, em Campina Grande, na Paraíba, e foi reprovado em dois testes no clube carioca quando era mais novo. Em 2017, o jovem, com apenas 7 anos, foi convidado para fazer um teste no futsal do time carioca.

Ele e a família passaram um mês no Rio de Janeiro, mas o menino não foi aprovado. Logo após, o garoto teve que sair da escolinha do Flamengo, porque a família, que morava em Junco do Seridó, cidade da Paraíba, não tinha condições de levá-lo para os treinos.



Legenda: Um detalhe curioso é que Isaac já jogou na escolinha do Flamengo, em Campina Grande, na Paraíba Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

Depois disso, um empresário o levou para Fortaleza, a fim de tentar a carreira de jogador em um novo ambiente. Foi aí que Isaac atuou e teve destaque pelo Tirol, time que tinha parceria com o Flamengo. Em 2022, o jovem foi convidado novamente para fazer um teste no clube carioca e, mais uma vez, não foi aprovado.

Isaac persistiu, foi para o Fortaleza e teve grande destaque nas categorias Sub-15 e Sub-16 do Tricolor. Esse destaque chamou a atenção do Flamengo e de outras equipes, fazendo com que seu clube de coração investisse na sua contratação.