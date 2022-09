Forbes lista as 10 equipes mais valiosas do mundo; veja ranking

A Revista Forbes listou as 10 equipes esportivas mais valiosas do mundo com domínio da NFL e da NBA. Conforme publicado pelo periódico estadunidense no sábado (10), os times valem US$ 222,7 bilhões (cerca de R$ 1,1 trilhão). O número representa um aumento de 30% equiparado ao ano anterior.

Pentacampeão do Super Bowl, o Dallas Cowboys, dos Estados Unidos, lidera o ranking, sendo avaliado em US$ 8 bilhões. Na lista da Forbes, seis das 10 equipes disputam a NFL. Apenas o New York Yankees, o New York Knicks, o Golden State Warriors e o Los Angeles Lakers, ocupando a 4ª, 8ª e a 10ª posição, respectivamente, não disputam a liga de futebol americano.

Equipes de futebol, de hóquei e de críquete, esportes famosos no mundo, não apareceram no TOP-10 da revista.

Veja TOP-10 da Revista Forbes

Dallas Cowboys (NFL) — US$ 8 bilhões New England Patriots (NFL) — US$ 6,4 bilhões Los Angeles Rams (NFL) — US$ 6,2 bilhões New York Yankees (MLB) — US$ 6 bilhões New York Giants (NFL) — US$ 6 bilhões New York Knicks (NBA) — US$ 5,8 bilhões Chicago Bears (NFL) — US$ 5,8 bilhões Golden State Warriors (NBA) — US$ 5,6 bilhões Washington Commanders (NFL) — US$ 5,6 bilhões Los Angeles Lakers (NBA) — US$ 5,5 bilhões

