Fora de casa, Fortaleza BC é derrotado pelo Franca em mais uma rodada do NBB

O Fortaleza BC foi derrotado pelo Franca na noite desta terça-feira (16), no Pedrocão, em Franca (SP). Com o placar de 81 a 75, o time paulista chegou a 18ª vitória e assume a vice-liderança na tabela do Novo Basquete Brasil (NBB).

O time francano iniciou vencendo o jogo, mas sofreu pressão do grupo cearense, que chegou a vencer o 2º quarto e empatar o terceiro. Confira as parciais: 1º quarto: Franca 24 x 16 Fortaleza; 2º quarto: Franca 12 x 22 Fortaleza; 3º quarto: Franca 22 x 22 Fortaleza e 4º quarto: Franca 23 x 15 Fortaleza.

Lucas Dias foi o cestinha do jogo com 23 pontos. O pivô Márcio também se destacou com duplo-duplo (14 pontos e dez rebotes). Já o ala McClanahan marcou mais pontos pelo lado do Carcalaion. Foram 20 somados.

O Franca passa o Flamengo e assume a vice-liderança do torneio, enquanto o time cearense está em nono, com 50% de aproveitamento.

O próximo duelo do Fortaleza BC será contra o Bauru, nesta quinta-feira (18), às 19h30 (de Brasília), fora de casa. Já o time paulista entra em quadra somente no dia 27, quando enfrenta o Unifacisa, em jogo da Copa Super 8.