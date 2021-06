Fora de casa, Caucaia perde para Central-PE na Série D do Campeonato Brasileiro

O Caucaia perdeu para o Central-PE pela 2ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro de 2021. No Lacerdão, em Pernambuco, o time cearense buscou o resultado, mas foi superado por 3 a 2. Na estreia, a Raposa Metropolitana empatou com o Campinense em 3 a 3.

O duelo foi marcado pela intensa marcação e muitas chances de perigo. O Caucaia ficou na frente do marcador duas vezes, só que os donos de casa tiveram maior organização e conseguiram o placar na reta final.

Na próxima rodada, o Caucaia tem pela frente o Atlético-CE no domingo (20), às 15h, no Domingão. O time está na 6ª posição do Grupo 3 com um ponto: mesma pontuação da Águia da Precabura, com mais gols marcados: 5x3.

O JOGO

Fora de casa, o Caucaia resistiu à pressão inicial e abriu o placar aos 18, quando Gênesis aproveitou bola na área e chutou sem chance de defesa. O Central não se abateu e deixou tudo igual aos 20, em lance individual de David.

Na volta do intervalo, a Raposa Metropolitana retornou melhor, dominando a posse de bola. A pressão surtiu efeito e os visitantes conseguiram ficar na frente com Ednei, aos 23, em cobrança de pênalti.

Com a vitória parcial, a equipe recuou as linhas e deixou o adversário crescer no confronto. Seis minutos depois, um lançamento terminou com Rogerinho empatando mais uma vez. Já aos 39, em bola parada, o Central conseguiu o triunfo em cabeceio do zagueiro Eduardo Favero.