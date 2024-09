Fluminense x Atlético-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam na noite desta quarta-feira (18) pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida começa às 19h (de Brasília) no Estádio do Maracanã, no Rio de janeiro (RJ). A partida de volta será na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), com mando do Galo.

O Flu chegou até a este fase ao superar o Grêmio, se classificando nos pênaltis no Maracanã. Já o Atlético/MG eliminou o San Lorenzo, da Argentina.

No Campeonato Brasileiro, o Fluminense é o 16º com 27 pontos, enquanto o Galo é o 10º com 33.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Paramount+.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo; Facundo Bernal, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Kauã Elias e Kevin Serna.

Atlético-MG:

Everson; Lyanco (Mariano), Battaglia (Bruno Fuchs), Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Battaglia), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard; Paulinho e Hulk.

FICHA TÉCNICA | Fluminense e Atlético-MG

Competição: Jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Data: 18 de setembro, quarta-feira.

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de janeiro (RJ)

Horário: 19h (de Brasília).