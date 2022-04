Floresta x Confiança: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Floresta encara o Confiança na estreia da Série C do Brasileirão. As equipes se enfrentam neste domingo (10), às 16 horas (de Brasília), no Estádio João Ronaldo, em Pacajus.

O Verdão da Vila tem se reforçado para a estreia da competição. A equipe busca se ajustar após o Estadual e a fase de grupos da Copa do Nordeste. O Floresta está na Série B do estadual e anunciou várias contratações para a disputa.

O Confiança também se reforçou para a temporada. São pelo menos 16 reforços. A equipe foi eliminada do estadual e vive fase complicada. O técnico Luisinho colocou o cargo a disposição, e Hyago França, então presidente do clube, renunciou ao cargo.

ONDE ASSISTIR

O Streaming Nsports transmite a partida.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Floresta: Marcão; Yago Rocha, Max Oliveira, Mailson, Fábio Alves; Jô, Thalisson, Rendell; Igor, Brandão, Paulo Vyctor. Técnico: Ricardo Drubscky

Confiança: Gianezzini; Gustavo Cascardo, Adalberto, Raphael, Mascarenhas; Vinícius Barba, Diego Lorenzi (no lugar de Rafael), Álvaro; Pedro Oliveira (PD), Ítalo (PE), Renan Gorne (CA). Técnico: Luizinho Lopes.

FICHA TÉCNICA

Floresta x Confiança

Data e hora: 10/04, às 16 horas (de Brasília)

Local: Estádio João Ronaldo, em Pacajus.

