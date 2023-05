Floresta tem semana inteira para trabalhar visando o confronto diante do CSA pela Série C

Após vencer o Volta Redonda no último sábado, no Estádio Presidente Vargas, e conquistar sua primeira vitória na atual edição da Série C, o elenco do Floresta terá uma semana inteira de trabalhos em seu CT visando o próximo compromisso pelo torneio nacional. No domingo (14), o Verdão da Vila Manoel Sátiro recebe o CSA/AL, às 19h, mais uma vez no PV.

Para o volante e capitão Jô Almeida, a vitória diante da equipe carioca elevou a confiança dos atletas para a sequência de jogos. “Vencer a nossa primeira partida dentro de casa foi muito importante para que pudéssemos mostrar a força do Floresta em seus domínios. O empenho de todos foi muito importante e esperamos seguir assim para fazer da nossa casa um lugar onde vamos buscar a vitória em todos os jogos”, afirmou.

Legenda: Volante Jô Almeida é capitão da equipe e um dos atletas do atual elenco com mais tempo de clube. Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta EC

Depois de somar quatro pontos em duas rodadas, com um empate fora de casa e a vitória do último sábado, a equipe do técnico Gerson Gusmão buscará aproveitar a semana completa para se ajustar e chegar com força total para o confronto diante do time alagoano, no domingo.