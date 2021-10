Floresta obtém resultado histórico ao eliminar Treze fora de casa pela Copa do Nordeste

O Floresta obteve uma vitória maiúscula na noite desta terça-feira (12) ao vencer, fora de casa, o tradicional Treze (PB) pela fase preliminar da Copa do Nordeste.

O placar de 3 a 1 favorável ao time cearense o classificou para o próximo desafio da fase preliminar. O Verdão da Vila Manoel Sátiro enfrenta o Santa Cruz (PE), em Recife, no dia 19/10, às 21h30.

Se passar novamente no mata-mata em jogo único, se classifica para mais uma disputa eliminatória. Só depois deste terceiro confronto, fica habilitado a disputar a fase de grupos da Copa do Nordeste, aí com a inclusão de times como Ceará, Fortaleza, Bahia e Sport.

Histórico

Os gols do Verdão foram assinalados por Mailson, Flávio Torres e Fábio Alves. Salatiel descontou para o time da casa.

Apesar de ter passado sufoco, no primeiro ano como participante do Campeonato Brasileiro da Série C, o Verdão conseguiu se manter na terceirona para o ano de 2022. Com isso, tem calendário garantido até o fim do próximo ano. Uma participação na Copa do Nordeste seria mais um bônus para o time cearense, que agregaria mais um torneio.