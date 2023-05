Floresta é derrotado pelo Náutico e fica perto do Z-4 na Série C

Na noite desta segunda-feira (22), o Floresta enfrentou o Náutico, no Estádio dos Aflitos, em Recife, e foi derrotado por 3 a 1, em jogo válido pela 4ª rodada da Série C de 2023. Souza, de falta, Gabriel Santiago e Juan Gauto marcaram os gols da equipe pernambucana, enquanto Marllon descontou para os cearenses.

Com o resultado, o Verdão da Vila Manoel Sátiro ocupa a 16ª colocação com quatro pontos ganhos, um a mais que a Aparecidense/GO, que abre o Z-4 da competição. Já o Náutico é o 9º colocado, com 6 pontos.

PRÓXIMOS JOGOS

O Floresta entra em campo novamente daqui uma semana. A equipe de Gerson Gusmão recebe o Amazonas, na próxima segunda (29), às 20h, no Estádio Presidente Vargas. Já o Náutico joga de novo nos Aflitos. Desta vez, diante do América/RN, às 19h, no sábado (27).