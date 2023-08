Flamengo x Olimpia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Olimpia se enfrentam nesta quinta-feira, (3), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A partida acontece no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h (de Brasília).

Para a partida, o técnico Jorge Sampaoli não vai contar com Erick Pulgar, que trata lesão no departamento médico, e Pedro também será ausência, suspenso. Assim como o treinador Francisco Arce, que terá fora da partida o jogador Gastón Olveira, que também trata uma lesão.

O Flamengo chega para o jogo após vencer o Atlético-MG no Brasileirão por 2 a 1, com gols de Arrascaeta e Wesley, e envolvido em uma grande polêmica. Recentemente o clube demitiu o preparador físico que integrava a comissão técnica de Sampoli, Pablo Fernández e puniu o atacante Pedro. O Olimpia chega após um empate por 1 a 1 contra o Sportivo Trinidense.

Pedro foi suspenso em decorrência de um ato de indisciplina no jogo contra o Atlético-MG, quando parou de aquecer e sentou no banco de reservas. O jogador discutiu, no vestiário, com o até então preparador físico da equipe, que o agrediu com tapas e um soco. O preparador foi demitido e o jogador suspenso e multado.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ESPN, Star+ e Bet365.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Thiago Maia (Allan), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Olimpia: Espinola, Silva, Romaña, Gamarra, Zabala, Cardozo, Gómez, Ortiz, Tito Torres, W. González (Facundo Bruera) e Fernández. Técnico: Francisco Arce.

FLAMENGO X OLIMPIA | FICHA TÉCNICA

Data: 03/08/2023

Horário: 21h

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)