Flamengo x Coritiba: confira o horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro.

No jogo de ida, o Flamengo venceu por 1x0. Dessa forma, o rubro-negro pode até empatar e avança para as oitavas. Caso o Coxa ganhe por um gol de diferença no tempo normal, a disputa vai para os pênaltis.

Transmissão

O jogo será transmitido pela Rede Globo. A narração é de Luís Roberto, com comentários de Júnior, Roger Flores e PC Oliveira.

Também há narração no SporTV, com narração de Daniel Pereira e comentários de Roque Jr. e Lédio Carmona.

Palpites

Copa do Brasil

O confronto entre Flamento e Curitiba define a última vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio dos jogos ocorre na próxima terça-feira (22).

Regulamento

A CBF colocará os clubes em um pote único. Os duelos da Copa do Brasil serão definidos em sequência e sem chaveamento, ou seja, todos podem se enfrentar. Em disputa, a premiação de R$ 3,45 milhões e uma vaga nas quartas de final (veja os valores de todos os prêmios).

As datas previstas para os confrontos seguintes são 27 de julho e 4 de agosto.

Times classificados

ABC

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

CRB-AL

Criciúma-SC

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Juazeirense-BA

Santos

São Paulo

Vasco da Gama

Vitória-BA

Flamengo OU Coritiba (vaga em aberto)

Escalação

Confira provável escalação, segundo o GE:

Flamengo: Diego Alves, Matheuzinho, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Michael e Vitinho; Bruno Henrique e Muniz.

Técnico: Maurício Souza (Rogério Ceni está com Covid-19)

Coritiba: Wilson; Igor, Nathan Ribeiro, Luciano Castán e Romário; Willian Farias, Val e Matheus Sales (Dalberto); Rafinha, Waguininho (Robinho) e Léo Gamalho.

Técnico: Gustavo Moríngio

Local: Maracanã (RJ)

Data e horário: quarta-feira (16) às 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Locais com transmissão ao vivo: TV Globo e Sportv