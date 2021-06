Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil de 2021 será próxima semana; veja rivais do Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agendou para a próxima terça-feira (22) o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil de 2021. O evento vai definir os confrontos e os mandos de campo da etapa, com previsão de cerimônia iniciada às 16h no Rio de Janeiro. O Fortaleza é o único representante cearense no mata-mata.

A data ocorre após divulgação dos 16 classificados. Resta apenas uma vaga, que será decidida entre Flamengo e Coritiba nesta quarta (16), no Maracanã. No duelo de ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 em Curitiba, no Paraná.

Regulamento

A CBF colocará os clubes em um pote único. Os duelos da Copa do Brasil serão definidos em sequência e sem chaveamento, ou seja, todos podem se enfrentar. Em disputa, a premiação de R$ 3,45 milhões e uma vaga nas quartas de final (veja os valores de todos os prêmios).

Até o momento, o Fortaleza alcançou o objetivo inicial: chegar às oitavas. No acúmulo geral, faturou R$ 6,46 milhões ao eliminar Caxias-RS, Ypiranga-RS e Ceará. As datas previstas para os confrontos seguintes são 27 de julho e 4 de agosto.

Times classificados:

ABC

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

CRB-AL

Criciúma-SC

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Juazeirense-BA

Santos

São Paulo

Vasco da Gama

Vitória-BA

Flamengo OU Coritiba (vaga em aberto)