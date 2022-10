Flamengo x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Chegou a hora da decisão. Nesta quarta-feira (19), será conhecido o grande campeão da Copa do Brasil de 2022. Flamengo e Corinthians, times de maior torcida no país e que pela primeira vez na história decidem a competição, entram em campo no Maracanã, às 21h45 sonhando com a glória.

Depois de empatarem em 0 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo, no último dia 12, a decisão está aberta, com um novo empate levará a decisão para os pênaltis. Uma vitória simples no tempo normal de qualquer lado garante o título da Copa do Brasil da atual temporada.

O grande campeão ainda ganhará cerca de R$ 60 milhões - e uma vaga na Libertadores de 2023 - enquanto o vice receberá R$ 25 milhões.

Onde assistir

O jogo terá transmissão dos canais Globo, Sportv, Premiere

Palpite para o jogo

inter@



Como chegam os finalistas

O Flamengo, aposta na força da sua torcida - que esgotou os ingressos - e no seu elenco estelar para buscar seu quarto título na competição.

O técnico Dorival Júnior tem como dúvida apenas o meia Arrascaeta, que trata uma pubalgia. No entanto, no final de semana, ele disse que contaria com o uruguaio para a decisão.

Uma baixa certa é João Gomes, que levou o terceiro amarelo na primeira final e está suspenso. Vidal será seu substituto.

Do outro lado, o técnico Vítor Pereira terá todo seu elenco à disposição. A equipe, descansada após ter o jogo contra o Goiás suspenso no último sábado, deve ser a mesma da semana passada, na ausência de desfalques por lesão ou suspensão.

Se o time carioca terá maioria no Maracanã, o Corinthians chega para a decisão com apoio da torcida. Além dos quatro mil garantidos no Maracanã, a diretoria promoveu treino aberto na última segunda e, na saída do ônibus do CT, na tarde desta terça, centenas de torcedores incentivaram a equipe.

Último treino antes de embarcar pro Rio! ⚫⚪



AGORA É FINAL!!!! 🔥



📸 Rodrigo Coca / Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/cBu8dvxljB — Corinthians (@Corinthians) October 18, 2022

Histórico

A decisão da Copa o Brasil será o segundo encontro entre Corinthians e Flamengo em jogos de mata-mata no ano. Os dois times se enfrentaram nas quartas de final da Taça Libertadores da América deste ano. A torcida rubro-negra foi mais feliz na ocasião, com a classificação do Flamengo, que venceu os dois jogos.

Nas 33 edições anteriores da Copa do Brasil, os dois finalistas de 2022 já duelaram em três ocasiões. Em 1989, a dupla se encontrou nas quartas de final, e o Flamengo saiu classificado. Nas semifinais de 2018, foi a vez de o Corinthians levar a melhor. No ano seguinte, o Rubro-Negro superou os alvinegros nas oitavas de final.







Prováveis escalações

Flamengo:

Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Vidal, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel. Técnico: Dorival Júnior



Corinthians:

Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto, Du Queiroz e Renato Augusto; Adson (Gustavo Silva), Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira

FLAMENGO X CORINTHIANS

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 19 de outubro de 2022 (quarta-feira)

Horário: às 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Bruno Boschilia (Fifa-PR)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil