Flamengo goleia Vélez e fica perto da final da Libertadores

O Flamengo viveu uma noite emblemática nesta quarta-feira (31), em Buenos Aires, no Estádio José Amalfitani, onde Pedro brilhou e marcou três gols em uma goleada por 4 a 0 sobre o Vélez Sarsfield, em jogo válido pela rodada de ida das semifinais da Copa Libertadores. O outro gol em solo argentino foi marcado por Everton Ribeiro.

O entrosado ataque flamenguista encontrou uma defesa sem sintonia e a deixou cada vez mais perdida no decorrer do tempo. O Vélez cometeu muitos erros desde o início, da saída de bola à marcação, e permitiu que os visitantes ficassem bastante à vontade. No setor ofensivo, o time argentino sentiu a falta do jovem meia Máximo Perrone, um de seus grandes destaques da temporada, e deu pouco trabalho para os rubro-negros.

Assim, o time comandado por Dorival Júnior continua invicto no torneio continental, muito perto de carimbar a vaga na final. O reencontro com o Vélez será já na próxima quarta-feira (7), no Maracanã, e o time da Argentina precisará vencer por quatro gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Para avançar direto, terá de buscar uma vantagem de cinco ou mais gols.

FICHA TÉCNICA

VÉLEZ SARSFIELD 0 X 4 FLAMENGO



VÉLEZ SARSFIELD - Hoyos; Jara, De Ios Santos, Valentín Gómez e Ortega; Cáseres (Seoane, Garayalde, Orellano (Julián Fernández) e Janson; Walter Bou (Osorio) e Lucas Pratto. Técnico: Alexander Medina.



FLAMENGO - Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia (Vidal), João Gomes (Victor Hugo), Everton Ribeiro (Diego) e Arrascaeta (Pulgar); Gabigol (Everton) e Pedro Técnico: Dorival Júnior.



GOLS - Pedro, aos 31 minutos, e Everton Ribeiro, aos 45 minutos do primeiro tempo. Pedro, aos 15, e aos 37 minutos do segundo tempo.



ÁRBITRO - Wilmar Roldan (COL).



CARTÕES AMARELOS - Valentín Gómez ,Seoane e De los Santos (Vélez Sarsfield); Pulgar Davdi Luiz, Léo Pereira, Thiago Maia e Gabigol (Flamengo).



RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.



LOCAL - Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.