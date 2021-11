As Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 na Europa retomam as disputas nesta terça-feira (16). Em campo, Finlândia e França se enfrentam pela 10ª rodada do Grupo D. O jogo ocorre às 16h45 (de Brasília), no Helsinki Olympic Stadium-FIN.

Na tabela de classificação, a França está na liderança do chaveamento, com 15 pontos, e tem vaga no Mundial garantida. A Finlândia surge na 2ª posição, com 11. A chave é completada por: Ucrânia (3º), Bósnia (4º) e Cazaquistão (5º).

Finlândia x França

Palpites

inter@

Onde assistir a partida

A partida será transmitida ao vivo pelo canal TNT e o serviço de streaming Estádio TNT Sports.

Escalação das seleções

A provável escalação da Finlândia é: Hradecky; Uforen, Vaisanen, Arajuuri, O'Shaughessy e Hamalainen; Lod, Schuller e Kamara; Forss e Pukki. Técnico: Markku Kanerva.

A provável escalação da França é: Lloris; Koundé, Zouma e Hernández; Pavard, Tchouaméni, Rabiot e Digne; Griezmann, Ben Yedder e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Ficha técnica para o jogo

Local: Helsinki Olympic Stadium, em Helsinki-FIN.

Helsinki Olympic Stadium, em Helsinki-FIN. Horário: 16h45 (de Brasília) desta terça-feira (16).