Final individual do hipismo nas Olimpíadas: confira horário e onde assistir

O cavaleiro Yuri Mansur é representante brasileiro na final dos saltos de hipismo, que ocorrerá às 7h desta quarta-feira (4), no Parque Equestre, na capital japonesa. A final individual será será transmitida pelo Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares - e SporTV).

O torneio individual de saltos reuniu 73 atletas e apenas os 30 primeiros colocados lutarão por medalhas.

Disputa por equipes

Às 7h de sexta-feira (6) começa a etapa qualificatória da competição dos saltos por equipes. O Brasil será representado por Rodrigo Pessoa (com o cavalo Carlitos Way) e Pedro Veniss (Quabri de L’isle), além de Yuri Mansur e Marlon Zanotelli. Quem se classificar, fará a final no sábado (7), às 7h.



FICHA TÉCNICA | Horário, local e onde assistir

Competição: Final Individual Hipismo

Local: Parque Equestre, em Tóquio (JAP)

Horário: 7h (de Brasília)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV

