Filipe Toledo vence Italo Ferreira na final e conquista inédito título da Liga Mundial de Surfe

O brasileiro Filipe Toledo conquistou o inédito título da Liga Mundial de Surfe nesta quinta-feira (8) ao vencer o compatriota Italo Ferreira em melhor de três baterias na WSL Finals, realizado em Lower Trestles, na Califórnia (EUA). Líder do ranking, conquistou 15,93 contra 14,97 e 16,50 contra 14,93.

FILIPE TOLEDO É CAMPEÃO MUNDIAL DE 2022! 7️⃣7️⃣🏆🌊🇧🇷



O sonho se tornou realidade: Filipe Toledo vence Italo Ferreira por 2 a 0 no Confronto do Título no #RipCurlWSLFinals e se torna CAMPEÃO DO MUNDO pela 1ª vez na carreira.



Uma temporada ÉPICA para o local de Ubatuba. #WSLBrasil pic.twitter.com/Gx4L0F5MZd