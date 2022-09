Italo Ferreira vence australiano Jack Robinson e enfrentará Filipe Toledo na final da WSL Finals

O brasileiro Italo Ferreira venceu o australiano Jack Robinson nesta quinta-feira (8) e garantiu vaga na final da WSL Finals. O adversário do campeão olímpico de Tóquio-2020 será o compatriota Filipe Toledo, líder do ranking.

Em Lower Trestles, na Califórnia (EUA), Italo dominou a bateria e somou 13,70 contra 5,50 do australiano. Antes, o brasileiro havia vencido Ethan Ewing nas quartas de final.

Com a ida de Italo Ferreira à final da WSL, o título da Liga Mundial permanecerá no Brasil por mais uma temporada. Em 2021, Gabriel Medina conquistou o tricampeonato. O potiguar visa a conquista do bicampeonato, enquanto Filipe Toledo procura conquistar o inédito título para a carreira.

Entre as mulheres, a brasileira Tatiana Weston-Webb perdeu para a australiana Stephanie Gilmore e se despediu da WSL Finals na 4ª colocação.

Veja confrontos da WSL Finals

Brisa Hennessy (CRC) 14,33 x 14,76 Stephanie Gilmore (AUS) Italo Ferreira (BRA) 13,37 x 11,83 Kanoa Igarashi (JAP) Tatiana Weston-Webb (BRA) 14,87 x 15,30 Stephanie Gilmore (AUS) Ethan Ewing (AUS) 11,83 x 13,10 Italo Ferreira (BRA) Johanne Defay (FRA) 10,53 x 16,83 Stephanie Gilmore (AUS) Jack Robinson (AUS) 5,50 x 13,70 Italo Ferreira (BRA) Carissa Moore (HAV) x Stephanie Gilmore (AUS) Filipe Toledo (BRA) x Italo Ferreira (BRA)

