Esposa de Schumacher defende filho após crítica de chefe da Williams

Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher, ficou de fora da Williams. A mãe do piloto de Fórmula 1 e esposa do heptacampeão saiu em defesa do filho, que disputava espaço, e trocou farpas com James Vowles, chefe da equipe. O jovem seria o substituto de Logan Sargeant, mas foi o argentino Franco Colapinto quem ficou com a vaga.

"Eu li as manchetes depois desta manhã, o que realmente me deparei foi usar a palavra especial no contexto de Mick e eu realmente quero esclarecer o que quero dizer, em primeiro lugar. Não estou aqui para colocar Mick para baixo. Mick está em uma equipe campeã mundial (Mercedes) que o escolheu como piloto reserva", disse o chefe da Williams.

"E há uma boa razão por trás disso. Isso porque ele é um candidato incrivelmente forte. E a palavra especial? Eu o uso no contexto de vários campeões mundiais como Ayrton Senna, fundamentalmente, Lewis [Hamilton] também. Claramente, isso é uma coisa tola de se fazer, porque essa é a comparação", continuou.

A mãe do jovem teria ficado decepcionada com a escolha, mas ficou mais chateada com as palavras usadas por Vowles: "Mick não é especial, ele é apenas bom", informou o site The Mirror, da Inglaterra.

Depois o chefe da Williams confirmou ter procurado Mick para se desculpar pelo ocorrido. O piloto de 24 anos é reserva da Mercedes e passou dois anos correndo pela Haas.

"Pedi desculpas a Mick também. Ele não pediu nada, mas é importante para mim, porque ele é incrivelmente próximo de mim e isso acabou sendo totalmente errado. Então, mais do que qualquer outra coisa, eu queria que isso ficasse bem claro. Não duvide de suas habilidades, mas nós, como Williams, temos que ir com nossa Academia. Faz sentido o que estamos fazendo", finalizou.

Mick é filho de Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1. Aposentado pela segunda vez na F-1, Schumacher estava de férias com a família quando sofreu traumatismo craniano naquele fim de ano de 2013. O acidente aconteceu durante um passeio de esqui na estação de Méribel, na França. Ele entrou em uma área perigosa não demarcada entre duas pistas. Usava capacete, mas bateu forte a cabeça e ficou em coma por seis meses antes de ser levado para casa. O alemão nunca mais apareceu em público.

Periodicamente, amigos da família do ex-piloto que conviveram com o heptacampeão no auge de sua carreira na Fórmula 1 comentam como está seu estado de saúde, mas sem detalhes, protegendo o interesse da mulher do piloto, Corinna Betsch, que prefere não divulgar detalhes da situação.