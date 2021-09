Filha publica foto com Pelé e diz que ele está estável, recuperando-se 'bem'

Kely Nascimento, filha do ex-jogador Pelé, fez um post nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (17), para informar que o estado de saúde do pai é estável. Ele está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde 31 de agosto, para retirada de um tumor no cólon — parte do intestino.

Filha de Pelé

A filha do 'Rei do Futebol' se manifestou horas após começarem a circular notícias de que Pelé havia voltado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por piora do quadro clínico. A informação não foi confirmada.

Pelé teve alta da UTI na última terça-feira (14).

Kely diz que o pai se recupera "dentro do quadro normal" e que, na noite da quinta-feira (16), ele "deu um passinho para trás", mas, nesta sexta-feira, "deu dois para frente".

Segundo informações do Globo Esporte, ela se refere a um problema de refluxo gastroesofágico que levou o ex-jogador até a UTI para a utilização de uma máquina, tratamento não disponível no quarto.