Fifa The Best 2023 define melhor jogador do mundo nesta segunda (15); veja prêmios e onde assistir

O prêmio de melhor jogador do mundo será definido nesta segunda-feira (15), na cerimônia do Fifa The Best 2023. A partir das 16h30, em Londres, na Inglaterra, a entidade aponta o vencedor entre três finalistas: o norueguês Erling Haaland, o francês Kylian Mbappé e o argentino Lionel Messi.

Além desse título individual, também serão concedidas mais oito premiações: melhor jogadora; melhor goleiro; melhor goleira; melhor treinador (a) do futebol masculino; melhor técnico (a) do futebol feminino; Prêmio Puskas, para o gol mais bonito da temporada; o Troféu Fair Play, para uma iniciativa positiva da modalidade; além do Fan Award, com o torcedor símbolo daquele ano.

O evento também apresenta as seleções do mundo, com os 11 melhores jogadores escalados em cada uma das posições. No regulamento, o Fifa The Best avalia o período entre 19 de dezembro de 2022 e 20 de agosto de 2023, no masculino, e 1º agosto de 2022 e 20 de agosto de 2023, no feminino.

Os brasileiros envolvidos na premiação são: Éderson, do Manchester City, como melhor goleiro, e o meia Guilherme Madruga, do Botafogo-SP, na lista dos gols mais bonitos do futebol mundial.

Onde assistir

O Fifa The Best tem transmissão ao vivo no SporTV, CazéTV (YouTube) e no aplicativo Fifa+.

Indicados ao Fifa The Best 2023

Melhor jogador do mundo

NOR - Erling Haaland (Manchester City)

FRA - Kylian Mbappé (PSG)

ARG - Lionel Messi (PSG/Inter Miami)

Melhor jogadora

ESP - Aitana Bonmati (Barcelona)

ESP - Jennifer Hermoso (Pachuca-MEX/Tigres-MEX)

COL - Linda Caicedo (Real Madrid)

Melhor treinador (a) do futebol masculino

ITA - Luciano Spalletti (Napoli)

ESP - Pep Guardiola (Manchester City)

ITA - Simone Inzaghi (Inter de Milão)

Melhor treinador (a) do futebol feminino

ING - Emma Hayes (Chelsea)

ESP - Jonatan Giraldez (Barcelona)

HOL - Sarina Wiegman (Inglaterra)

Melhor goleiro

BRA - Ederson (Manchester City)

BEL - Thibaut Courtois (Real Madrid)

MAR - Yassine Bono (Sevilla/Al-Hilal)

Melhor goleira

ESP - Catalina Coll (Barcelona)

AUS - Mackenzie Arnold (West Ham)

ING - Mary Earps (Manchester United)

Prêmio Puskas

BRA - Guilherme Madruga (Botafogo/SP)

PAR - Julio Enciso (Brighton-ING)

POR - Nuno Santos (Sporting-POR)

Fifa Fan Award

ARG - Fran Hurndall (torcedor do Colón de Santa Fé, da Argentina)

COL - Miguel Ángel (torcedor do Millonarios, da Colômbia)

AUS - Fran Hurndall (torcedora da seleção da Austrália)