FIFA inicia primeira fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo 2022

A FIFA iniciou nesta quarta-feira (19) a primeira fase da venda de ingressos da Copa do Mundo 2022, realizada no Catar, entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro. Na etapa inicial, disponível até 8 de fevereiro (terça-feira), os torcedores sinalizam o interesse à entidade. Somente após o período de inscrição a FIFA alocará os ingressos.

Os aprovados, parcialmente aprovados ou não aprovados serão notificados pela entidade até 8 de março (terça-feira), informando as datas das próximas etapas e o prazo de pagamento. Os valores variam de 40 riales catarianos (cerca de R$ 60,00) até 5.850 riales catarianos (aproximadamente R$ 9 mil). Vale pontuar que os residentes do país-sede terão direito a preços especiais, encaixando-se na categoria 4.

A solicitação deve ser feita no site fifa.com/tickets. A abertura da Copa do Mundo do Catar acontece em 21 de novembro (segunda-feira) no Al Bayt Stadium, em Al Khor.

Legenda: Tabela de preço dos jogos da Copa do Mundo 2022 Foto: Reprodução

Confira os pacotes de ingressos disponibilizados para a Copa do Mundo 2022

Jogo único

Ingressos para partida específica, sendo disponível para todas as partidas, da abertura até a final.

Pacote de equipe

Para o fã de futebol que deseja acompanhar sua seleção ou determinada seleção durante toda trajetória da Copa do Mundo, começando pela fase de grupos.

Pacote para quatro estádios

Direito de assistir as partidas da Copa do Mundo em quatro estádios diferentes, devido à proximidade dos locais.

Ingressos de acessebilidade

Incluem os três pacotes citados acima e proporcionam às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e espaços adaptados.