Fifa anuncia novas regras para empréstimos de jogadores; confira mudanças

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (20) mudanças nas regras de empréstimos de atletas entre times, afetando principalmente os clubes da Europa. As alterações terão validade a partir do dia 30 de julho, quando inicia-se uma nova janela de transferências mundial, pouco antes da abertura dos campeonatos europeus da temporada 2022-2023.

A principal mudança é a limitação de um ano de empréstimo, com o contrato tendo que ser renovado após o término. Outro ponto é que todos os jogadores abaixo de 21 anos e/ou da base do clube serão exceções das novas regulamentações, favorecendo os clubes dos quais esses jovens atletas estão vinculados.

Na próxima temporada, um clube pode emprestar no máximo oito jogadores e ter no máximo oito atletas emprestados. O número será reduzido para sete em 2023-2024 e para seis na temporada 2024-2025. Empréstimos entre mesmos clubes serão limitados a três jogadores, por temporada. A Fifa passará a proibir o empréstimo de atletas a um 3º clube. Ou seja, quem receber um jogador por empréstimo não pode, por sua vez, cedê-lo a outro.

Mudança nacional

A nível nacional, as federações-membro da Fifa terão prazo de três anos para implementar regras para o sistema de empréstimos que esteja em linha com os princípios estabelecidos a nível internacional. Com isso, alguns clubes europeus podem recorrer à criação de times B com maior frequência para tentar escapar das novas limitações impostas pela entidade.

A Fifa considera que esta nova regulamentação é "um passo importante na reforma do sistema de transferências". O objetivo da entidade passa por desenvolver a formação, promover maior competitividade e limitar o excesso de jogadores nos clubes.