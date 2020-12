Fifa anuncia finalistas do prêmio The Best; veja candidatos em todas as premiações

A FIFA anunciou nesta sexta-feira (11) os finalistas da premiação dos melhores atletas e treinadores do futebol mundial. Destaque para o prêmio The Best, com o argentino Messi (Barcelona), o português Cristiano Ronaldo (Juventus) e o polonês Lewandowski (Bayern de Munique) como opções. A cerimônia virtual de entrega será realizada na quinta-feira (17) com transmissão da sede da Fifa, em Zurique, na Suíça.

A escolha envolveu votos de técnicos e capitães de seleções e um jornalista de cada país afiliado à Fifa, além de torcedores através do site da entidade. Cada categoria tem um peso diferente.

O brasileiro Alisson, do Liverpool, está na decisão entre os goleiros. Já no Prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito da última temporada, o uruguaio Arrascaeta concorre com bicicleta marcada contra o Ceará na vitória do Flamengo por 3 a 0, pela Série A de 2019.

Confira os finalistas

