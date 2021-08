Ferroviário x Jacuipense: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo neste sábado (28), às 15 horas, contra a Jacuipense/BA, no Elzir Cabral, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida é decisiva para o time coral, que está em 6º no Grupo A com 19 pontos e precisa vencer para o voltar ao G4.

A equipe do técnico Francisco Diá vem de 5 empates seguidos na competição, o que impediu sua permanência no G4. Mas como o Grupo A está muito equilibrado, com o líder Manaus somando 21 pontos e o 4º colocado Tombense/MG os mesmos 19 pontos do Ferrão, as chances de classificação ainda são boas. Mas para isso é preciso vencer, e o jogo, pelo menos em tese, é o mais acessível das 5 rodadas finais.

A Jacuipense está na zona de rebaixamento com 11 pontos e não vence há 8 jogos. A última vitória foi exatamente contra o Ferroviario, no dia 26 de junho, jogando em Pituaçu.

O time de Riachão do Jacuípe está 3 pontos do Altos/PI, 1º time fora do Z2 e precisa desesperadamente da vitória.

Só empates

Nos cinco empates seguidos do time coral na Série C, foram três em 0x0 e dois em 1x1, evidenciando a falta de gols, apesar do sólido sistema defensivo.

Mas diante de um adversário mais frágil, tendo sofrido 17 gols em 13 jogos, sendo a pior defesa do Grupo A, o Ferroviário tem a chance de enfim vencer e estar no G4 restando 4 rodadas para o fim da 1ª Fase.

Para o duelo, o volante Emerson Souza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e será baixa na equipe. O técnico Francisco Diá pode mudar o time, dando chance a outros atacantes logo de início, como Adilson Bahia, Augusto ou Gabriel Silva, recuperado clinicamente após rompimento de dois ligamentos do tornozelo.

Autor do gol da última vitória coral na Série C, no dia 18 de julho contra o Manaus, o meia Reinaldo espera que a equipe volte a vencer.

"Treinamos alguns detalhes que estavamos pecando e de Deus quiser conquistar o resultado positivo. O adversário não deve sair muito para o jogo, jogar no contra-taque e vamos manter a mesma postura, atacando o adversário e acabar com esse detalhe da bola não estar entrando. Acredito que sairemos vitoriosos".

Prováveis escalações

Ferroviário



Rafael, Lázaro, Vitão, Marcelo, Emerson, Emerson Santos, Wesley Dias, Mauri, Sousa Tibiri, Dioguinho, Edson Cariús. Técnico: Francisco Diá.

Jacuipense

Jean, Gedeílson, Railon, Tiago Alves, Vicente, Peixoto, Dionísio, Janeudo, Bambam, Thiaguinho, Bruninho. Técnico: Jorginho.

Ficha técnica

Ferroviário x Jacuipense - 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

Local: Elzir Cabral, em Fortaleza (CE)

Data: 28/08/2021

Horário: 15h

Transmissão: Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Leonardo Sígari Zanon- PR

Assistentes: Heitor Alex Eurich-PR e Andre Luiz Severo-PR