Ferroviário vence Icasa e mantém liderança do Campeonato Cearense

O Ferroviário venceu o Icasa por 3 a 0 no Castelão e se manteve na liderança da 2ª Fase do Campeonato Cearense. O Tubarão da Barra venceu com gols de Mauri, Berguinho e Diego Viana, chegando aos 9 pontos.

O resultado mantém o Ferrão com 100% de aproveitamento. Foi a 7ª vitória seguida do clube no Campeonato Cearense deste ano. Já o Verdão do Cariri segue sem vencer na 2ª Fase do Cearense, ainda sem pontuar.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Ferroviário faz o Clássico das Cores com o Fortaleza no sábado, 8, às 21 horas no Castelão. O Icasa, busca seus primeiros pontos contra o Pacajus, no estádio João Ronaldo, no domingo, 9, às 15h30.