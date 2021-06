Ferroviário recebe Altos no retorno do Elzir Cabral às competições nacionais; confira informações

Buscando sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro, após estrear empatando contra o Botafogo-PB no último sábado (29), o Ferroviário recebe o Altos neste sábado (05), às 15h30, no Estádio Elzir Cabral.

Para o duelo, o treinador Francisco Diá deverá repetir a equipe que empatou contra o Botafogo-PB. Desta forma, o Ferroviário deve ir à campo com: Rafael; Polegar, Vitão, Richardson e Madson; Wesley Dias, Diego Viana e Reinaldo; Marcos Vinícius, Wesley e Adilson Bahia.

O confronto diante da equipe piauiense marca o retorno do Estádio Elzir Cabral, localizado na Barra do Ceará, às competições nacionais após quase 12 anos. O último duelo, a nível nacional, realizado na casa do Tubarão da Barra, aconteceu em 05 de julho de 2009, na derrota dos corais para o Alecrim/RN, por 1 a 0, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Legenda: Estádio Elzir Cabral volta a receber partidas nacionais após quase 12 anos Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC

Retrospecto do Ferroviário no Elzir Cabral em competições nacionais

O Estádio Elzir Cabral é o trunfo do Ferroviário na temporada 2021. Após bater na trave nos últimos dois anos (2019 e 2020) na Série C, a equipe comandada por Francisco Diá tem como foco o acesso à Série B do Brasileirão. Em competições nacionais, o Tubarão tem retrospecto positivo atuando na Barra do Ceará.

São 19 partidas realizadas no Elzir Cabral em competições nacionais (Série B, C e D). Ao todo, a equipe coral conquistou 11 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas.

Legenda: Com quatro passagens pelo Ferroviário, Marcelo Vilar é técnico do Altos-PI, adversário do Tubarão da Barra neste sábado (05) Foto: Luís Júnior/AA Altos

Velho conhecido do Ferroviário

Adversário do Ferroviário na 2ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Altos-PI é comandado por um velho conhecido do Tubarão da Barra e seus torcedores: Marcelo Vilar. O treinador de 60 anos tem quatro passagens (1999, 2017, 2018-2019 e 2020) pela equipe coral.

Vilar, inclusive, deve repetir a escalação que triunfou na estreia diante do Volta Redonda-RJ por 3 a 0. O Jacaré deve ir à campo com: Mondragon; Gean, Rafael Araújo, Reinaldo Lobo e Tiaguinho; Dos Santos, Ray e Roger Gaúcho; Manoel, Klenisson e Betinho.

Legenda: Leston Júnior realizou treino apronto na última quinta-feira (03) antes do duelo contra o Santa Cruz Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC

Floresta

Outro cearense estará em campo neste sábado (05) pela Série C do Campeonato Brasileiro: o Floresta. Após estrear com vitória diante da Jacuipense, por 2 a 0, a equipe dirigada por Leston Júnior visita o Santa Cruz no Estádio do Arruda, em Pernambuco, às 17h.

O Verdão da Vila Manoel Sátiro encerrou a preparação para o duelo na última quinta-feira (03) em treino realizado no CT Felipe Santiago. Para o duelo, Leston Júnior deverá repetir a equipe que triunfou na estreia da Série C: Douglas Dias; Carlos Renato, Edimar, William Goiano e Tony; Marconi, Jô e Eduardo; Deysinho, Flávio Torres e Elielton.

Em contrapartida, o Santa Cruz, que estreou com derrota na competição nacional, busca seu primeiro triunfo na Série C. O elenco coral encara o duelo contra o Floresta como "vida ou morte".

Breno Calixto Zagueiro do Santa Cruz "Sabemos muito bem que o trabalho da intertemporada vai dar resultado, mas temos consciência de que deixamos a desejar na estreia. Teremos um jogo de vida ou morte contra o Floresta. A Série C está no começo, mas não é um campeonato que dá para deixar para depois. É uma das edições mais difíceis de todos os tempos, não podemos nem pensar em empatar ou perder dentro de casa."

O técnico Bolívar deverá mandar a campo: Jordan; Weriton, Breno Calixto, Hebert e Julinho; Augusto César, Vitinho e Chiquinho; França, Pipico e Madson.