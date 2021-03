Ferroviário marca aos 47 do 2º tempo e impõe primeira derrota do Ceará na temporada 2021

O Ferroviário venceu o Ceará por 2 a 1 na abertura da 2ª fase do Campeonato Cearense nesta quarta-feira (10), no Franzé Morais, em Itaitinga. Os gols foram marcador por Wendson (1ºT, 15' e 2ºT, 47') e por Jacaré (2ºT, 7').

O jogo

A 1ª etapa começou com domínio coral, trabalhando a posse de bola no campo defensivo em busca de espaços. Campeão da 1ª fase do Estadual, a equipe comandada por Francisco tinha mais química do que o time alternativo de Guto Ferreira, que lançou a campo os estreantes Jordan, Oliveira e Jael.

Logo aos 15 minutos, em cobrança de escanteio, o Ferroviário abriu o placar com Wendson após a bola sobrar na área em falha da defesa alvinegra. O atacante só teve o trabalho de tocar para o fundo do gol.

A partir do tento sofrido, o Vovô passou a comandar mais o ritmo, tentando conexão direta com Jael ou aproveitando a velocidade de Jacaré pelas pontas.

Foto: Kid Junior

O Ceará deu espaços para o Tubarão trocar passes pelo meio com Wallace Rato e não pressionou tanto a saída de bola adversária.

Aos 45, Jael marcou gol de cabeça após escanteio, mas o lance foi anulado por falta do atacante sobre seu marcador na jogada aérea.

O Vovô voltou melhor na 2ª etapa e conseguiu o empate com Jacaré após passe de Buiú pela direita aos sete minutos. A intensidade alvinegra continuou enquanto o Tubarão suportava bem.

Porém, aos 33, o zagueiro Jordan cometeu falta por trás em contragolpe do Ferrão e recebeu o 2º amarelo, sendo expulso. Com um a mais, o Ferroviário partiu para o ataque e conseguiu marcar aos 47 minutos. Polegar cruzou para a pequena área e achou Wendson, que novamente balançou as redes e decretou a vitória coral.

O próximo compromisso alvinegro é diante do Altos pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, neste sábado (13), às 16h.

Ficha técnica

Ferroviário x Ceará - 1ª rodada da Segunda Fase do Cearense

Estádio Franzé Morais, Itaitinga

Ceará: João Ricardo; Buiú, Luiz Otávio, Jordan, Kelvyn; Fabinho, Oliveira; Jacaré, Felipe Silva, Rick; Jael.

Técnico: Guto Ferreira

Ferroviário: Jonathan; Polegar, Yuri, Richardson, Emerson; Wesley Dias, Wallace Rato, Reinaldo; Luis Henrique, Wendson e Berguinho.

Técnico: Francisco Diá

Cartões amarelos: Jordan, F. Sobral e Jael (Ceará), Diney, Diego Viana e W. Rato (Ferroviário)

Expulsões: Jordan

Arbitragem: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)