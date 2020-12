Ferroviário fecha com técnico Francisco Diá para a temporada 2021

Após encerrar a participação na Série C do Brasileirão e demitir o treinador Marcelo Vilar, o Ferroviário iniciou a reformulação na comissão técnica de olho na temporada de 2021. Nesta quinta-feira (17), o clube anunciou a contratação de Francisco Diá. O treinador tem 63 anos e estava disputando a Série D pelo ABC, e chega ao Tubarão com contrato até o fim do ano que vem.

A chegada do treinador à equipe coral já era dada como certa após a saída dela do time potiguar. No Ferroviário, Diá tem a missão de comandar o clube inicialmente em duas competições estaduais: na Taça Fares Lopes de 2020, na qual o campeão garante vaga na Copa do Brasil, e no Campeonato Cearense de 2021.

Desafio

O currículo do novo técnico do Tubarão inclui passagens por várias equipes do Nordeste, como ABC, América-RN, Campinense e Icasa. No Verdão do Cariri, o único clube cearense que comandou, Diá foi vice-campeão da Série C em 2012, posição que garantiu à equipe na Série B do Brasileiro de 2013.

A estreia do comandante potiguar à frente do Ferroviário será no dia 13 de janeiro, às 15h30, contra o Caucaia no Raimundão, na abertura da Fares Lopes. A equipe coral vai em busca do bicampeonato da competição, sendo o primeiro título conquistado em 2018.