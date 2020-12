Francisco Diá deixa o ABC e se aproxima do Ferroviário

O treinador Francisco Diá é um dos favoritos para assumir o Ferroviário. O time coral, que sofrerá reformulação após a participação na Série C, tem o treinador como um dos candidatos para assumir o cargo. Diá deixou o ABC após a eliminação na Série D e não aceitar a redução salarial para 2021.

Diá foi campeão potiguar de forma invicta mas fez campanhas ruins na Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Na Série D, foi eliminado na 2ª Fase no duelo potiguar com o Globo.

O treinador tem história no futebol cearense, conquistando com o Icasa um acesso para a Série B em 2013 com o vice-campeonato na 3ª Divisão.

Segundo o g.e/rn, Diá estaria acertado com o Ferroviário desde o fim da 1ª Fase da Série D e o anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias. O time coral busca um novo treinador após a saída de Marcelo Vilar, antes da última rodada da 1ª Fase da Série C

O Ferroviário estreia na temporada 2021 no dia 13 de janeiro contra o Caucaia, pela Taça Fares Lopes de 2020,

