Ferroviário encaminha renovação de contrato com Edson Cariús

O Ferroviário está perto de acertar a renovação de Edson Cariús. Artilheiro da equipe com nove gols no ano, o centroavante tem vínculo com o clube até o dia 30 de abril, mas as partes já conversam para a renovação até o fim da temporada.

O Tubarão da Barra estreia no Campeonato Brasileiro da Série C no domingo (10), contra o Mirassol, fora de casa, e o técnico Roberto Fonseca pretende contar com a referência no ataque do clube para a disputa da competição.

Ídolo Coral, Cariús se encaminha para o quarto ano vestindo a camisa do Ferroviário. O centroavante esteve na conquista do título da Série D, em 2018, também atuou pelo clube em 2019, mas deixou a equipe no mesmo ano, ao ser emprestado para o CRB.

O jogador ainda teve passagens pelo Fortaleza, Al-Jabalain e Remo, retornando ao clube coral em definitivo no ano passado.