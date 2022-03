Com novo formato, Série C tem cinco primeiras rodadas detalhadas em tabela da CBF; confira

Saiu a tabela detalhada das cinco primeiras rodadas da Série C do Brasileirão! A Diretoria de Competições da CBF detalhou horários, locais e datas desses primeiros 50 jogos. O torneio, que terá novo formato em 2022, reúne 20 times de todo o país. Atlético-CE, Ferroviário e Floresta são os representantes cearenses na competição.

Em novo formato, os clubes se enfrentam em turno único nas 19 rodadas. As oito melhores equipes avançam para a segunda fase. A partir daí começam dois quadrangulares, com confrontos de ida e volta dentro do próprio grupo. Os dois melhores de cada grupo conquistam o acesso para a Série B e os primeiros se enfrentam na final pelo título.

VEJA A TABELA

1ª rodada

Data: 9 de abril (sábado)

11h - Ypiranga x Aparecidense - Colosso da Lagoa, Erechim (RS)

15h - Atlético-CE x Campinense - Domingão, Horizonte (CE)

17h - Remo x Vitória - Baenão, Belém (PA)

18h - Botafogo-PB x São José - Almeidão, João Pessoa (PB)

19h - Volta Redonda x Figueirense - Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

Data: 10 de abril (domingo)

16h - Floresta x Confiança - João Ronaldo, Pacajus (CE)

18h - Altos x Botafogo-SP - Lindolfo Monteiro, Teresina (PI)

19h - Mirassol x Ferroviário - José Maria C. Maia, Mirassol (SP)

Data: 11 de abril (segunda)

20h - Brasil x Manaus - Bento Freitas, Pelotas (RS)

Data: 19 de abril (terça-feira)

19h - ABC x Paysandu - Frasqueirão, Natal (RN)

2ª rodada

Data: 16 de abril (sábado)

11h - São José x Volta Redonda - Francisco Noveletto, Porto Alegre (RS)

15h - Confiança x Ypiranga - Batistão, Aracaju (SE)

17h - Ferroviário x ABC - João Ronaldo, Pacajus (CE)

19h - Paysandu x Atlético-CE - Arena Verde, Paragominas (PA)

20h30 - Vitória x Floresta - Manoel Barradas, Salvador (BA)

Data: 17 de abril (domingo)

11h - Botafogo-SP x Botafogo-PB - Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)

16h - Aparecidense x Mirassol - Aníbal B. Toledo, Aparecida de Goiânia (GO)

18h - Campinense x Brasil - Amigão, Campina Grande (PB)

19h - Figueirense x Altos - Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)

Data: 18 de abril (segunda-feira)

20h - Manaus x Remo - A definir

3ª rodada

Data: 23 de abril (sábado)

11h - Brasil x Botafogo - Bento Freitas, Pelotas (RS)

15h - Atlético-CE x Ferroviário - Domingão, Horizonte (CE)

17h - Floresta x Figueirense - João Ronaldo, Pacajus (CE)

18h - Botafogo x Confiança - Almeidão, João Pessoa (PB)

19h - Ypiranga x Vitória - Colosso da Lagoa, Erechim (RS)

20h30 - ABC x Campinense - Frasqueirão, Natal (RN)

Data: 24 de abril (domingo)

11h - Volta Redonda x Atlos - Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

16h - Manaus x Aparecidense - Arena da Amazônia, Manaus (AM)

18h - Mirassol x Paysandu - José Maria C. Maia, Mirassol (SP)

Data: 25 de abril (segunda-feira)

20h - Remo x São José - Baenão, Belém (PA)

4ª rodada

Data: 30 de abril (sábado)

15h - Volta Redonda x Atlético-CE - Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

17h - Ferroviário x Botafogo-PB - João Ronaldo, Pacajus (CE)

18h - Campinense x Aparecidense - Amigão, Campina Grande (PB)

19h - Vitória x Manaus - Manoel Barradas, Salvador (BA)

19h - Figueirense x Mirassol - Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)

Data: 1º de maio (domingo)

11h - Botafogo-SP x Floresta - Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)

16h - Altos x ABC - Lindolfo Monteiro, Teresina (PI)

18h - Confiança x Remo - Batistão, Aracaju (SE)

19h - São José x Brasil - Francisco Noveletto, Porto Alegre (RS)

Data: 2 de maio (segunda-feira)

20h - Paysandu x Ypiranga - Arena Verde, Paragominas (PA)

5ª rodada

Data: 7 de maio (sábado)

11h - Mirassol x Campinense - José Maria C. Maia, Mirassol (SP)

15h - Botafogo-PB x Altos - Almeidão, João Pessoa (PB)

17h - Manaus x Confiança - Arena da Amazônia, Manaus (AM)

18h - Ferroviário x São José - João Ronaldo, Pacajus (CE)

19h - Brasil x Remo - Bento Freitas, Pelotas (RS)

Data: 8 de maio (domingo)

11h - Ypiranga x Floresta - Colosso da Lagoa, Erechim (RS)

16h - Atlético-CE x Figueirense - João Ronaldo, Pacajus (CE)

18h - ABC x Volta Redonda - Frasqueirão, Natal (RN)

19h - Paysandu x Botafogo-SP - Curuzu, Belém (PA)

Data: 9 de maio (segunda-feira)

20h - Aparecidense x Vitória - Aníbal B. Toledo, Aparecida de Goiânia (GO)

Confira a tabela completa aqui.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte