Ferroviário deve receber proposta para vender SAF do clube para grupo europeu esta quinta (12)

O Ferroviário vive a expectativa de receber até esta quinta-feira (12) a proposta oficial do grupo europeu interessado em adquirir a SAF do time coral. Após receber a oferta, a direção do clube irá encaminhá-la para análise de uma empresa contratada para assessoria jurídica e estruturação da SAF, bem como ao Conselho Deliberativo e à Assembleia Geral.

Através de um comunicado publicado na última terça-feira, o clube fez questão de destacar que a negociação de venda da SAF para o grupo europeu não envolve nome, símbolos ou patrimônio estrutural do clube, além do fato de que a venda só será aprovada em Assembleia Geral, seguindo o que ordena o Estatuto Social do Ferroviário.

Entre as vantagens enxergadas pelo clube na proposta do grupo europeu estão a quitação das dívidas do Ferroviário, melhorias na estrutura, investimentos no futebol profissional e de base por no mínimo dez anos e implementação de novas tecnologias e processos.

“Reforçamos que a venda somente será efetivada com a participação de todos os associados, via Assembleia Geral, órgão máximo como rege o Estatuto Social. E que, em hipótese alguma, estará envolvido em negociação o nome, símbolos ou qualquer repasse definitivo de patrimônio estrutural”, destacou o clube.