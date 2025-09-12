Ferroviário anuncia primeiro reforço para Taça Fares Lopes; veja detalhes

O Ferroviário anunciou o atacante Renanzinho para a disputa da Taça Fares Lopes de 2025. O atleta de 24 anos é o 1º reforço para a disputa da competição, que vale vaga na Copa do Brasil.

Revelado pelo Guarani-SP, acumula passagens por equipes como XV de Piracicaba e Remo. Na atual temporada, defendeu o Manaus-AM, com sete gols e uma assistência em 27 partidas.

Com velocidade, atua pelos lados do campo. Assim, é o passo inicial da diretoria coral em prol da reformulação do elenco comandado por Marcelo Vilar após a eliminação na Série D de 2025.

Taça Fares Lopes de 2025

A Taça Fares Lopes tem início no dia 25 de outubro. Com 10 participantes, a competição concede vaga na Copa do Brasil de 2026 ao campeão. O torneio encerra em 29 de novembro.

Ao todo, serão cinco rodadas na 1ª fase, com quartas, semifinal e a final em jogo único. Os times foram divididos em chaves e se enfrentam nos blocos: Grupo A (Fortaleza, Ferroviário, Atlético-CE, Itapipoca e Quixadá) e Grupo B (Ceará, Caucaia, Maracanã, Tirol e Vila Real).

A estreia do Ferroviário será em 1º de novembro, sábado, às 16h, contra o Quixadá. O Tubarão surge como um dos favoritos ao título, sendo o atual campeão da Fares Lopes.