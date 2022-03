Ferroviário anuncia empréstimo de Gabriel Silva ao Fortaleza

O Ferroviário anunciou o empréstimo do atacante Gabriel Silva ao Fortaleza até o final da temporada. No clube desde 2021, o atleta, de 23 anos, disputou 30 partidas e marcou quatro gols.

Na temporada, além da camisa do Tubarão da Barra, Gabriel Silva disputou o Campeonato Mineiro pelo Pouso Alegre, com apenas uma partida disputada.

O atacante Gabriel Silva chega para integrar o elenco Sub-23 do Fortaleza. A equipe leonina disputará será o único representante cearense no Campeonato Brasileiro de Aspirantes - o Ceará optou por não disputar a competição este ano.

Retorno de jogadores

A equipe coral ainda anunciou o retorno do volante Paulista e dos meia-atacantes Elias e Renezinho. Os três estavam emprestados ao Afogados para a disputa do Campeonato Pernambucano.

Os atletas fazem parte do plantel que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Roberto Fonseca. A estreia do Ferroviário será contra o Mirassol, em São Paulo.