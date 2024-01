FCF divulga o calendário do Futebol Feminino para 2024; Veja competições

A diretoria de Competições da Federação Cearense de Futebol divulgou o calendário do futebol feminino para 2024. Serão três competições em disputa.

Datas

O Campeonato Cearense Feminino Sub-17 vai de 4 de maio a 6 de julho. Já a competição mais importante da categoria, o Campeonato Cearense Cearense Feminino Adulto, será do dia 7 de setembro até 23 de novembro.

Legenda: O Ceará sagrou-se campeão cearense feminino de 2023 no último mês de novembro Foto: Felipe Santos/Ceará SC

No calendário do futebol feminino, a grande novidade é a estreia da Copa Manjadinho para a categoria Sub-15, qe vai de 1 até 31 de julho. A Copa Manjadinho fez a sua estreia em julho de 2023 com as categorias sub-11 e sub-14 masculinas.