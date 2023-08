FCF divulga datas das finais da Taça Fares Lopes entre Ferroviário x Iguatu

Um dia após a definição do segundo finalista da Taça Fares Lopes, a Federação Cearense de Futebol (FCF) anunciou as datas dos confrontos decisivos. Nesta quinta-feira (17), a entidade divulgou que Iguatu e Ferroviário se enfrentarão nos dias 23 e 30 de agosto, com o PV recebendo o 1º jogo e o Morenão, em Iguatu, como palco da grande decisão.

Datas e horários

Ida

Ferroviário x Iguatu - 23/8 (quarta-feira) - 20h - PV

Volta

Iguatu x Ferroviário - 30/8 (quarta-feira) - 19h30 - Morenão

Melhores campanhas

O Iguatu e Ferroviário chegaram a decisão com as melhores campanhas. O Azulão foi o melhor na classificação geral, por isso decidirá em casa.

Na 1ª Fase, o Iguatu foi o líder do Grupo 1, com 9 pontos em 3 partidas, e nas semifinal, bateu o Caucaia em 2 jogos (0x0 e 4x1).

Já o Tubarão da Barra, foi líder do Grupo 2 com 7 pontos e superou o Pacajus nas semifinais (0x2 e 5x1).

Vale pelo título

O principal objetivo da Copa Fares Lopes é a vaga na Copa do Brasil para o Campeão. Mas como o Iguatu já tinha a vaga via Campeonato Cearense de 2023, o Ferroviário garantiu um lugar na Copa do Brasil de 2024 por chegar na decisão. Assim, a disputa entre os dois vale pelo título local.