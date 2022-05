Ex-Palmeiras, Luan Louzã é anunciado pelo Floresta para a temporada 2022

O Floresta anunciou nesta quarta-feira (4) a contratação do atacante Luan Louzã, ex-Palmeiras/SP, para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.

O atleta, de 33 anos, estava na Portuguesa/SP e conquistou o título do Campeonato Paulista Série A2. Pelo clube, disputou 16 partidas e marcou quatro gols.

Revelado pelo União São João e com passagens pelo Palmeiras e pela Portuguesa, Luan também soma passagens por Toulouse (FRA) e Al Sharjah (EAU), além do Cruzeiro, onde conquistou o bicampeonato brasileiro entre 2013 e 2014.

Ficha técnica

Nome: Luan Michel de Louzã

Idade: 33 anos (21/09/1988)

Naturalidade: Araras, em São Paulo

Posição: Atacante

Clubes na carreira: União São João, São Caetano, Toulouse (FRA), Palmeiras, Cruzeiro, Al Sharjah (EAU), Athletico-PR, RB Brasil, América-MG, Sport, Oeste, Atibaia e Portuguesa

Títulos: Copa do Brasil (2012 e 2015), Campeonato Brasileiro (2013, 2014 e 2016), Série B (2017), Campeonato Mineiro (2014), Campeonato Pernambucano (2019) e Campeonato Paulista Série A2 (2022)