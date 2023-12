Ex-mulher de Romário o acusa de negligência com filha que tem Síndrome de Down após viagem

Isabella Bittencourt, ex-mulher de Romário, acusa o senador de ser negligente com a saúde da filha que tem Síndrome de Down após os dois retornarem de viagem. Ivy, de 18 anos, viajou com o pai para Maceió, em Alagoas, e teria ficado doente, inclusive chegando a ter febre.

No desabafo realizado pelas redes sociais, a mulher afirmou que teria pedido para Romário levar a filha a um atendimento emergencial, mas o ex-jogador a ironizou e disse que não faria isso. Em sua fala, Isabella diz que a filha está com princípio de pneumonia.

Em suas redes sociais, Romário chegou a compartilhar imagens com a filha e outros membros da família na viagem.