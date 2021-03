Ex-jogador Kaká e esposa comemoram mêsversário da filha no Ceará

O ex-jogador de futebol Kaká veio ao Ceará junto com a esposa, Carol Dias, aproveitar alguns dias de folga neste mês. Na última segunda-feira (8), os dois comemoraram o quinto mêsversário da pequena Esther, filha do casal.

Nas redes sociais, Carol Dias disse que os três chegaram antes do início do lockdown em Fortaleza e em outras cidades do Estado, e decidiram estender o período de estadia na Taíba, em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana da capital cearense.

"A gente viajou pouco antes do lockdown e quando deu o aviso [da medida sanitária], a gente decidiu adiar a nossa volta. Ficamos um pouco mais, e acabamos passando o mesversário da Esther lá. Foi super em cima da hora", afirmou

Kaká e Carol posou sorridente para a foto tirada no quinto mêsversário da filha, que foi comemorado na mesma data em que é celebrado anualmente o Dia Internacional da Mulher. "Dia 8 é dia de muita alegria! #5meses da minha rainha, nosso presente de Deus", escreveu Carol.

Legenda: Atletas do Flamengo tiram férias na Taíba Foto: Reprodução/Instagram

Jogadores Flamengo

Taíba recebeu também o goleiro Diego Alves, o volante Diego Ribas, o meia Everton Ribeiro e o atacante Vitinho, jogadores do Flamengo, que foram ao local para descansar com a família.

Os atletas que participaram da histórica campanha do Rubro-Negro carioca, assumindo a liderança pela primeira vez na 37ª rodada e confirmando o título na partida seguinte, mesmo perdendo para o São Paulo, receberam férias.