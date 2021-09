Ex-Ceará, Saulo marca os primeiros gols pelo Yokohama FC em clássico no Japão; veja lances

O atacante Saulo Mineiro, ex-Ceará, marcou os primeiros gols com a camisa do Yokohama FC no Japão. O atleta de 24 anos balançou as redes duas vezes no empate de 2x2, sábado (25), contra o rival Yokohama Marinos pelo Campeonato Japonês.

Em campo, realizou oito finalizações, sendo duas na trave. O primeiro gol foi ao completar cruzamento rasteiro. O segundo foi de cabeça, encerrando o período de cinco jogos sem marcar.

Confira os gols de Saulo no Yokohama FC:

“Estou muito feliz por marcar dois gols em um jogo tão importante. Sei que esse jogo é um clássico aqui no Japão e todo mundo acompanha, então fico mais feliz ainda. Estou cada vez mais me adaptando ao país e espero contribuir cada vez mais com o Yokohama FC”, celebrou Saulo.

O jogador também comentou sobre a influência do futebol brasileiro na liga japonesa, com diversos atletas oriundos da Série A, a exemplo de Felipe Vizeu e Tiago Pagnussat, ambos ex-Ceará.

“O Japão está cada vez mais com brasileiros atuando por aqui. Tenho vários amigos, como o Vizeu que está comigo no time e o Tiago Pagnussat, do Cerezo. Os dois foram companheiros de trabalho que tive no Ceará. Foi muito legal ver o quanto o nosso futebol é forte em todo mundo”, disse.

O próximo desafio do Yokohama FC é sábado (2), às 4h (de Brasília), diante do Kashima Antlers. Na tabela de classificação, a equipe está na lanterna da competição, com 19 pontos em 30 jogos.