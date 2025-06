Ex-Ceará, Clebão brilha no Avaí, alfineta o Fortaleza e canta Léo Santana; veja vídeo

O centroavante Cléber, ex-Ceará, é um dos grandes destaques do Avaí na temporada 2025. Após um longo período afastado dos gramados por conta de punição em caso de doping, o atacante deixou o Vovô e tem reencontrado o bom futebol no Avaí.

Clebão, como é carinhosamente chamado pela torcida do Ceará, soma 27 jogos pelo Avaí nesta temporada, sendo o jogador com mais partidas pelo time no ano. Ele já soma cinco gols e cinco assistências, sendo um dos artilheiros da equipe na temporada.

Vivendo boa fase, Cléber viralizou nos últimos dias em entrevista ao canal Desimpedidos, no Instagram. Em uma brincadeira de perguntas e respostas, o atacante chegou a alfinetar o Fortaleza, dizendo que o Leão é o adversário que ele mais gosta de marcar.

VEJA O VÍDEO

O vídeo também viralizou porque o atacante disse gostar de ouvir músicas do cantor Léo Santana antes das partidas, e chegou a cantar trechos da canção “Posturado e calmo”. A cena inusitada foi celebrada por torcedores de Ceará e Avaí.