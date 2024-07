Ex-Barcelona recebe proposta do Grêmio, afirma site

Martin Braithwaite, atacante dinamarquês de 33 anos, pode estar na mira do Grêmio. O clube gaúcho teria feito uma proposta pelo ex-jogador do Barcelona e Espanyol. A informação foi dada pelo Footmercato, site francês, além de outros jornalistas europeus.

O jogador rompeu vínculo com o Espanyol no início da semana e está livre no mercado. A imprensa europei relata que o Grêmio ofereceu contrato ao atacante com vínculo até 2025.

Braithwaite foi um dos destaques do Espanyol no acesso para a primeira divisão da Espanha. O centroavante marcou 22 gols em 43 partidas disputadas, e deu também três assistências. O atleta tinha mais uma ano de contrato, mas preferiu ativar a cláusula que permitia o fim do vínculo.

O atleta foi revelado pelo Esbjerg, da Dinamarca, e se destacou no Toulouse, da França. Foi vendido ao Middlesbrough, da Inglaterra, não se firmou e acabou emprestado a vários clubes. Chegou ao espanhol Leganés, quando chamou atenção do Barcelona.

Chegou ao clube catalão em 2020, para substituir Suárez, mas não foi bem. Nas três temporadas vestindo a camisa, foram 10 gols e quatro assistências em 57 partidas.