Eurocopa 2021: confira grupos, seleções e onde assistir os jogos

A maior competição europeia de seleções, a Eurocopa, terá início nesta sexta-feira (11) com o duelo entre Turquia x Itália, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. Ao todo, 24 seleções participarão do torneio europeu, separados em seis grupos com quatro países.

O torneio será disputado em 11 cidades do velho continente. Ao longo da primeira fase, Roma (Itália), Baku (Azerbaijão), Copenhague (Dinamarca), São Petersburgo (Rússia), Amsterdã (Holanda), Bucareste (Romênia), Londres (Inglaterra), Glasgow (Escócia), Sevilha (Espanha), Munique (Alemanha) e Budapeste (Hungria), sediarão a Eurocopa. O novo formato, com vários países-sede abrigando a competição, foi idealizado para celebrar o aniversário de 60 anos do certame.

Legenda: O atacante Cristiano Ronaldo é o principal astro de Portugal Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Seleções participantes e grupos da Eurocopa

A Eurocopa terá participação de 24 seleções na primeira fase. Os países foram divididos em seis grupos, com quatro participantes cada. Os dois primeiros colocados avançam às oitavas de final. Os quatro melhores terceiros colocados também garantem vaga no mata-mata da competição.

Grupo A: Turquia, Itália, País de Gales e Suíça

Grupo B: Dinamarca, Finlândia, Bélgica e Rússia

Grupo C: Holanda, Ucrânia, Áustria e Macedônia do Norte

Grupo D: Inglaterra, Croácia, Escócia e República Tcheca

Grupo E: Espanha, Suécia, Polônia e Eslováquia

Grupo F: Hungria, Portugal, França e Alemanha

A primeira rodada da Euro2021 será disputada entre os dias 11 e 15 de junho. A abertura do torneio continental acontece com Turquia x Itália, no Estádio Olímpico de Roma, em território italiano, nesta sexta-feira (11).

Legenda: De acordo com a Federação Francesa, Mbappé não apresenta sintomas da Covid Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV Agência: AFP

Confira todos os jogos que abrirão a Eurocopa

Horários dos jogos

Sexta-feira (11)

Turquia x Itália - 16h

Sábado (12)

País de Gales x Suíça - 10h

Dinamarca x Finlândia - 13h

Bélgica x Rússia - 16h

Domingo (13)

Inglaterra x Croácia - 10h

Áustria x Macedônia do Norte - 13h

Holanda x Ucrânia - 16h

Segunda-feira (14)

Escócia x República Tcheca - 10h puro sangue

Polônia x Eslováquia - 13h

Espanha x Suécia - 16h

Terça-feira (15)

Hungria x Portugal - 13h

França x Alemanha - 16h

Transmissão da Eurocopa

Os duelos da Eurocopa 2021 serão transmitidos pelo Grupo Globo, com partidas em canais fechados (SporTV) e na TV Globo (TV Verdes Mares no Ceará). Nesta sexta-feira (11) o SporTV transmite com exclusividade o duelo de abertura da competição continental entre Turquia x Itália. No domingo (13), a Globo (TV Verdes Mares) transmite Inglaterra x Croácia, no Wembley Stadium.

