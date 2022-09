Etapa de Fortaleza do Circuito Sesc de Corridas será realizado neste domingo (18); veja informações

O Circuito Sesc de Corridas 2022 acontece neste domingo (18) partindo do Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, com percursos de 2 km, 5 km e 10 km. A concentração inicia às 06h, com a largada acontecendo às 06h30 (horário de Brasília).

Para participar da corrida, é necessário levar 2 kg de alimentos, além de registrar a inscrição no site até sábado (17), mediante pagamento de R$ 60. Para os participantes com credencial Sesc, o valor é de R$ 30. Os alimentos arrecadados serão doados ao Programa Mesa Brasil, da instituição.

O evento acontece há 38 anos, estando presente em todas as regiões do país, nos centros das cidades e nas periferias, visando incentivar a prática esportiva e o estilo de vida saudável.

Serviço

Evento: Circuito Sesc de Corridas 2022 — Etapa Fortaleza

Inscrições: até 17 de setembro (sábado)

Valor: A partir de R$ 30 + 2 kg de alimento

Corrida: 18 de setembro (domingo)

Percurso: 2 km, 5 km e 10 km

Local: Parque Rachel de Queiroz, no Presidente Kennedy, em Fortaleza (CE)

Concentração: 06h (horário de Brasília)

Largada: 06h30 (horário de Brasília)

