Estudiantes x Grêmio: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Estudiantes e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira (23), Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata e terá início a partir das 19h (de Brasília), pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. As duas equipes fazem parte do Grupo C e estão em situações distintas na competição.

O time argentino está invicto após duas rodadas, em 2º com 4 pontos. Já o time gaúcho, ainda não pontuou após duas derrotas, e está em último lugar.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da Star+.

PALPITE

inter@

Prováveis escalações

ESTUDIANTES DE LA PLATA:

Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero e Eric Meza; Santiago Ascacíbar e Enzo Pérez; José Sosa, Thiago Palacios e Mauro Méndez; Guido Carrillo. Técnico: Eduardo Domínguez.

GRÊMIO:

Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Fábio; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Soteldo, Gustavo Nunes (Dodi) e João Pedro Galvão. Técnico: Renato Gaúcho.