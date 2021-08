Estado do Ceará terá cinco representantes em regional de futsal infantil; veja equipes

O Estado do Ceará terá cinco representantes na Liga Nordeste de Futsal 2021. A competição, que será dividida nas categorias sub-9, 11 e 13, terá participação de Ceará, B&S, CMF (Colégio Militar de Fortaleza), Maranguape e Falcões. O evento também contará com a participação do Sport-PE e mais quatro estados nordestinos (Alagoas, Bahia, Maranhão e Rio Grande do Norte). Ao todo, 24 equipes disputarão o certame.

O torneio será disputado em solo cearense. As disputas acontecerão no Círculo Militar de Fortaleza entre 3 e 7 de setembro e serão transmitidas no YouTube e Facebook da LFA Desporto. Confira abaixo a tabela de jogos da competição.

Saiba quais times disputarão a Liga Nordeste de Futsal 2021

Ceará Sporting Club (Sub-9, 11 e 13)

Colégio Militar de Fortaleza (Sub-9, 11 e 13)

B&S (Sub-9)

Maranguape (Sub-11)

Falcões-CE (Sub-11)

Sport-PE (Sub-9 e 11)

Vasco-PE (Sub-9 e 13)

MALF-AL (Sub-9, 11 e 13)

Dynamo-RN (Sub-9)

Sogima-RN (Sub-13)

SIAP-RN (Sub-11 e 13)

SEVE-MA (Sub-9 e 11)

Bom de Bola-MA (Sub-13)

Real Faisqueira-BA (Sub-13)

