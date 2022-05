Estádio Presidente Vargas (PV): saiba o que falta na reforma e a previsão de reabertura

O “Pvzinho de Açúcar” está próximo de receber partidas de futebol novamente. Palco de grandes memórias e conquistas, o gigante da Gentilândia está na etapa final das obras e tem uma previsão para o retorno dos jogos: a partir do dia 10 de maio. Assim, um novo capítulo histórico se aproxima.

No coração da capital alencarina, o estádio Presidente Vargas (PV) aguarda a reabertura e a bola rolando há mais de dois anos. O último compromisso oficial foi entre Ferroviário x Pacajus, no dia 15 de março de 2020. Desde então, a praça esportiva se transformou em um Hospital de Campanha.

Legenda: O estádio Presidente Vargas (PV) recebeu a instalação de um Hospital de Campanha no gramado Foto: divulgação

Com o início da pandemia de Covid-19, o PV cumpriu uma missão social e serviu para dar alta a mais de mil pacientes, sendo desativado em setembro daquela temporada. Assim, o foco atual é na reabertura, em um espaço com gramado qualificado, estrutura moderna e ocupado por torcedores.

Quase tudo pronto

Em contato com o Diário do Nordeste, Ozires Pontes, secretário de Esporte e Lazer de Fortaleza, detalhou a situação da reforma no estádio. As fortes chuvas dos últimos meses atrasaram a entrega.

No gramado, o investimento foi de cerca de R$ 2 milhões, com mudança completa do campo.

“O PV está quase pronto. Nós prometemos para o final de abril, mas a gente passou 40 dias de chuvas ininterruptas, então não tinha como não trabalhar. Na semana que vem, termina”, afirmou.

O gramado foi instalado em novembro, no modelo Bermuda Celebration. Nas avaliações internas, apresenta padrão FIFA, com sistema de drenagem funcionando em alto nível - testado nas chuvas.

Legenda: O estádio Presidente Vargas contou com a instalação de um novo gramado Foto: Lucas Catrib / SVM

Dos aspectos mecânicos para funcionamento do PV, os telões de led foram instalados. As catracas e o circuito interno foram adquiridos e estão a caminho, para conclusão da instalação. Assim, restaram apenas pendências documentais e licenças para viabilidade de jogos da CBF e outras entidades.

“Falta só uma pintura, que está sendo providenciada, mas o coração mesmo que é o gramado, e a parte de drenagem, ficaram perfeitas. A gente teve muita chuva para testar, ficou ótima, aguação também, tudo automatizado. Funciona perfeitamente, tudo bem encaminhado”, afirmou o gestor.

Jogo de reabertura

O Presidente Vargas (PV) ainda não tem um jogo de reabertura marcado. O processo de definição será concluído após a resolução das demandas estruturais do estádio, tudo nos próximos dias.

O equipamento é gerido pela Prefeitura de Fortaleza e ficará à disposição para suprir as demandas dos times cearenses. Com a Arena Castelão concentrando os jogos oficiais de Ceará e Fortaleza, a praça esportiva pode ser opção para as demais divisões do futebol brasileiro e torneios locais.

Dentre os setores reformados, estão a cabine de imprensa, além da parte de fiação e rede de dados.