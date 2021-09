Estádio Presidente Vargas completa 80 anos de história; relembre 5 jogos marcantes

O Estádio de futebol mais tradicional do Ceará, o Presidente Vargas, completa 80 anos nesta terça-feira (14). Palco de memoráveis jogos, o PV tem um espaço reservado no coração dos torcedores cearenses e merece um lugar de destaque na história desportiva brasileira.

Atualmente, o estádio está sem receber jogos por conta de uma reforma do gramado desde julho. Desde o agravamento da pandemia, ainda em 2020, o estádio foi adaptado para receber um hospital de campanha para tratamento de pacientes com Covid-19. As atividades médicas no local foram encerradas em setembro do ano passado, quando a estrutura hospitalar começou a ser desmontada.

Legenda: Em 2020, o PV virou um hospital de campanha na luta contra o Covid-19 e salvar vidas Foto: José Leomar

De acordo com o prefeito Sarto Nogueira, o PV deve voltar a receber treinos e competições oficiais de futebol no primeiro semestre de 2022, para alegria do torcedor cearense, que tem uma relação afetiva muito forte com o estádio do Benfica.

Estádio mais democrático do Estado, o PV foi fundado em 1941, e recebe jogos não só de Ceará, Fortaleza e Ferroviário, como geralmente acontece com o Castelão, mas também de Tiradentes, Floresta, Atlético Cearense, América, Calouros do Ar, entre outros.

Relembre 5 jogos marcantes no estádio:

1. Ceará x Fortaleza (1971)

Em 1971, Ceará e Fortaleza decidiram o Estadual em melhor de três jogos. O Vovô venceu a 1ª partida com gol de Gildo e empatou a segunda em 0 a 0. No terceiro jogo, o Leão vencia por 2 a 1 e aos 44 do segundo tempo, quando a torcida tricolor já comemorava, Victor marcou o gol de empate do Ceará. A torcida tricolor revoltou-se, alegando que a partida deveria ter terminado antes da cobrança de falta que originou o gol alvinegro, quebrando o alambrado e invadindo o campo. O juiz Armando Camarinha deu o jogo por encerrado e o Ceará comemorou o título.

2. Ceará x Santos (1972)

Um dos jogos históricos do PV foi em 3 de novembro de 1972, quando o Ceará recebeu o Santos, pelo Brasileirão daquele ano. O jogo era o 1000º de Pelé com a camisa do time paulista. Com um público pagante de 35.752, o Alvinegro venceu a partida de virada por 2 a 1, gols de Samuel e Da Costa. O Rei Pelé marcou para o Santos. Da Costa lembra do gol marcado. "O Jorge Costa foi à linha de fundo e cruzou, subi na frente do Carlos Alberto, lateral de Seleção, e cabeceei no cantinho. É um gol que tenho guardado até hoje comigo".

3. Ferroviário x Icasa (1995)

O estádio também marcou o último título do Ferroviário, em 1995 - portanto há 16 anos - quando o Tubarão da Barra, superou o Icasa e tornou-se campeão cearense pela última vez. Impossível esquecer os atletas corais, como por exemplo, João Marcelo, Ricardo Lima, Acássio, entre outros, afora o técnico Ramon, que veio de Recife.

4. Fortaleza x Paulista de Jundiaí (2002)

O ano de 2002 ficou na memória da torcida tricolor, já que após uma década, o Fortaleza retornava à elite do futebol brasileiro. O técnico Luiz Carlos Cruz comandou a equipe que terminou invicta a competição jogando em casa e conquistou o acesso lá, no PV lotado após o empate em 2 a 2 com o Paulista de Jundiaí. Na ida, o massacre de 6 a 1 no interior paulista, praticamente garantiu a volta à elite do futebol nacional, com a torcida fazendo a festa no PV para aquele time de Ronaldo Angelin, Dude, Clodoaldo e Vinícius.

5. Brasil x Itália (2020)

Em 2020, Brasil e Itália reviveram a final da Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. E o palco da reedição daquela inesquecível final vencida pela Seleção Brasileira foi o PV. A torcida cearense lotou o PV para acompanhar uma partida inesquecível pela simbologia, nostalgia. Os jogadores das duas seleções voltaram a se encontrar em um amistoso em janeiro, com a Itália vencendo por 1 a 0 com gol de Massaro, que, em 1994, perdeu um pênalti.

Legenda: Estrelas de Brasil e Itália da Copa de 1994 estiveram no Presidente Vargas para reeditar aquela final, como os ídolos Romário e Bebeto Foto: THIAGO GADELHA

No lado italiano, apenas Baresi, Mussi, Albertini e Massaro foram titulares em Fortaleza e também na decisão na Copa dos EUA. A equipe que iniciou o jogo no PV: Rossi; Costacurta, Baresi, Panucci e Mussi; Albertini, Erani, Evani, Casiraghi; Massaro e Zola. Também jogaram Braglia, Apolloni, Benarrivo, Vierchowod, Berti e Schillaci.

Sem Dunga e Branco, o Brasil foi a seguinte: Taffarel; Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Cafu; Mauro Silva, Mazinho, Zinho e Paulo Sérgio; Bebeto e Romário. Também participaram Gilmar, Ricardo Rocha, Ronaldão, Viola, e os convidados Mauro Galvão, Palhinha e Careca.