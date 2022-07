Esposa de Vina explica ausência do jogador em treino do Ceará e diz que meia sofreu hipotermia

O meia-campista Vina não compareceu ao treino do Ceará nesta sexta-feira (1°). Na véspera do confronto do Internacional, o camisa 29 se recupera de uma hipotermia sofrida na vitória contra o The Strongest — o atleta deixou o campo após os 45 minutos iniciais.

A informação foi compartilhada pela esposa do meio-campista, Caroline Sitonio, ao responder um torcedor alvinegro que acusou Vina de “migué” nas redes sociais.

Caroline Sitonio Esposa de Vina “Cuidado com tanto ódio e tanta ingratidão. Ele teve uma hipotermia no jogo, está de cama, bem mal em casa desde que chegou. Deus te perdoe! Migué? Ele nunca precisou disso, graças a Deus. Ele não é uma máquina, ele é um ser humano”

Legenda: Esposa do Vina, Caroline Sitonio, responde seguidor nas redes sociais e expõe situação clínica do meio-campista do Ceará Foto: Reprodução

Se recuperando da queda significativa da temperatura do corpo, após enfrentar o frio de La Paz, na Bolívia, o meio-campista pode desfalcar o Ceará contra o Internacional. Em contrapartida, Marquinhos Santos deve ter o retorno do colombiano Mendoza.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil